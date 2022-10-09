Осинькин объяснил разгромное поражение «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:5).



«Были отрезки, когда организовано и хорошо контролировали игру, создавали моменты. Но под высоким давлением нам становилось тяжелее, сложно выходили из обороны, соперник нас здорово поджимал. Во втором тайме мы не выдержали этого напряжения. Но создали много хороших моментов, пытались играть в футбол. Если бы в концовке не раскрылись, не было бы крупного счёта, но нам казалось, что мы можем спасти игру.

Ловили «Спартак» на контратаках, моменты были, но мы бы хотели это делать на другой высоте. У соперника много игроков высокого уровня, их нельзя оставлять в ситуациях «один в один». «Спартак» играл сложно, нужно было перестраиваться, реагировать, но что-то не получалось. Хотели сыграть активно», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.