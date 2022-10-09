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Александр Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» в матче с АЕКом

Александр Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» в матче с АЕКом
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Российский нападающий Александр Кокорин во втором матче подряд выйдет в стартовом составе «Ариса». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сегодняшнем матче команда встретится с АЕКом из Ларнаки в рамках 6-го тура чемпионата Кипра. «Арис» находится на втором месте турнирной таблицы, набрав 12 очков после пяти встреч. АЕК имеет семь очков и занимает седьмое место.

В прошлый раз Кокорин выходил в старте в прошлом туре в матче с командой «Акритас Чорлака», в котором «Арис» одержал победу со счётом 3:0. Российский нападающий в этой встрече оформил голевую передачу в моменте с первым голом, который случился на 12-й минуте, а реализовал момент Лео Бенгтссон.

Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней

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