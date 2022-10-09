Соболев и Промес праздновали дубль, Селихов завалился в сетку. Фото победы «Спартака»

Сегодня, 9 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась яркой победой хозяев со счётом 5:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу нападающих своей команды после матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:2).
«Соболев не предупредил меня, что у него судороги, — не очень порядочно. У нас была готова замена — Мелёшин был готов войти в игру.
С Промесом хорошее взаимопонимание, он здорово читает игру. Наиболее опасен он в центре нападения, но может смещаться на фланги, уводя игроков», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 9 октября 2022
-
19:40
-
19:40
-
19:36
-
19:21
-
19:15
-
19:09
-
19:07
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:53
-
18:50
-
18:30
-
18:29
-
18:28
-
18:24
-
18:22
-
18:17
-
18:16
-
18:10
-
18:10
-
18:06
-
18:04
-
18:03
-
18:01
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:40
-
17:37
-
17:31
-
17:27
-
17:26
-
17:23