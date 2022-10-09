Соболев и Промес праздновали дубль, Селихов завалился в сетку. Фото победы «Спартака»

Сегодня, 9 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась яркой победой хозяев со счётом 5:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу нападающих своей команды после матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:2).



«Соболев не предупредил меня, что у него судороги, — не очень порядочно. У нас была готова замена — Мелёшин был готов войти в игру.



С Промесом хорошее взаимопонимание, он здорово читает игру. Наиболее опасен он в центре нападения, но может смещаться на фланги, уводя игроков», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.