Соболев: какой я Холанд? Это совсем разные вселенные

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал сравнение себя и нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, а также высказался о своих целях.

«Умяров сказал, что я круче Холанда? До Холанда мне, как до куда-то там пешком. Там даже петицию создали, чтобы Холанда дисквалифицировать в АПЛ. Какой я Холанд? Это совсем разные вселенные. О какой цели говорим? Не знаю, никогда себе цели на ставлю. Просто играю в свою игру и пытаюсь что-то придумать», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сегодня «Спартак» встречался с «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу одержали футболисты красно-белых со счётом 5:2, а Соболев отметился дублем по ходу матча.