Соболев: какой я Холанд? Это совсем разные вселенные
Поделиться
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал сравнение себя и нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, а также высказался о своих целях.
«Умяров сказал, что я круче Холанда? До Холанда мне, как до куда-то там пешком. Там даже петицию создали, чтобы Холанда дисквалифицировать в АПЛ. Какой я Холанд? Это совсем разные вселенные. О какой цели говорим? Не знаю, никогда себе цели на ставлю. Просто играю в свою игру и пытаюсь что-то придумать», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, сегодня «Спартак» встречался с «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу одержали футболисты красно-белых со счётом 5:2, а Соболев отметился дублем по ходу матча.
Новость по темеНаиль Умяров: Соболев или Холанд? Соболев
Комментарии
- 9 октября 2022
-
18:10
-
18:10
-
18:06
-
18:04
-
18:03
-
18:01
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:40
-
17:37
-
17:31
-
17:27
-
17:26
-
17:23
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
17:14
-
17:14
-
17:13
-
17:07
-
16:54
-
16:51
-
16:47
-
16:42
-
16:39
-
16:38
-
16:37
-
16:33
-
16:33
-
16:31
-
16:26
-
16:24
Партнерский контент