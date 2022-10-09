Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» поделила очки с «Удинезе», ведя 2:0 по ходу встречи

«Аталанта» поделила очки с «Удинезе», ведя 2:0 по ходу встречи
Комментарии

Сегодня, 9 октября, состоялись встречи 9-го тура итальянской Серии А. В первой игре «Удинезе» принимал «Аталанту», в другой «Верона» гостила у «Салернитаны», в третьей «Монца» на своём поле играла со «Специей».

«Аталанта» забила свой первый гол на 36-й минуте матча благодаря усилиям Адемолы Лукмана, ассистировал Луис Мурьель. На 56-й минуте Мурьель увеличил преимущество своей команды, реализовав 11-метровый удар. На 67-й минуте хозяева сократили отрыв в счёте благодаря голу Жерара Деулофеу. На 78-й минуте Патрисио Перес после передачи Роберто Перейры сравнял счёт в матче, подарив своей команде ничью — 2:2.

Италия - Серия А. 9-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Лукман – 36'   0:2 Мурьель – 56' (пен)   1:2 Деулофеу – 67'   2:2 Перес – 78'

«Монца» в своей игре забила два безответных гола в ворота «Специи». Сначала хозяева открыли счёт на 32-й минуте благодаря усилиям Карлоса Аугусто после передачи Маттео Пессины. А на 63-й минуте Пабло Мари после паса Андреа Барбериса установил итоговый результат матча — 2:0.

Италия - Серия А. 9-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
2 : 0
Специя
Специя
1:0 Аугусто – 32'   2:0 Мари – 63'

«Салернитана» открыла счёт на 18-й минуте, гол на счету Кшиштофа Пёнтека. На 56-й минуте «Верона» сумела забить благодаря усилиям Фабио Депаоли. Но в самой концовке, на 90+4-й минуте встречи, Булайе Диа принёс «Салернитане» трудовую победу — 2:1.

Италия - Серия А. 9-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
2 : 1
Верона
Верона
1:0 Пёнтек – 18'   1:1 Депаоли – 56'   2:1 Диа – 90+4'
Удаления: Радованович – 90+8' / Чеккерини – 90+8'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022