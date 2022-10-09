«Аталанта» поделила очки с «Удинезе», ведя 2:0 по ходу встречи

Сегодня, 9 октября, состоялись встречи 9-го тура итальянской Серии А. В первой игре «Удинезе» принимал «Аталанту», в другой «Верона» гостила у «Салернитаны», в третьей «Монца» на своём поле играла со «Специей».

«Аталанта» забила свой первый гол на 36-й минуте матча благодаря усилиям Адемолы Лукмана, ассистировал Луис Мурьель. На 56-й минуте Мурьель увеличил преимущество своей команды, реализовав 11-метровый удар. На 67-й минуте хозяева сократили отрыв в счёте благодаря голу Жерара Деулофеу. На 78-й минуте Патрисио Перес после передачи Роберто Перейры сравнял счёт в матче, подарив своей команде ничью — 2:2.

«Монца» в своей игре забила два безответных гола в ворота «Специи». Сначала хозяева открыли счёт на 32-й минуте благодаря усилиям Карлоса Аугусто после передачи Маттео Пессины. А на 63-й минуте Пабло Мари после паса Андреа Барбериса установил итоговый результат матча — 2:0.

«Салернитана» открыла счёт на 18-й минуте, гол на счету Кшиштофа Пёнтека. На 56-й минуте «Верона» сумела забить благодаря усилиям Фабио Депаоли. Но в самой концовке, на 90+4-й минуте встречи, Булайе Диа принёс «Салернитане» трудовую победу — 2:1.