Аккаунт Касильяса был взломан, от имени вратаря опубликовали твит «Я гей»

Сегодня в социальной сети бывшего вратаря мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса появилась запись о каминг-ауте футболиста.

От имени Касильяса было опубликовано сообщение следующего содержания: «Надеюсь, вы уважаете меня: я гей. Счастливого воскресенья».

На запись успел отреагировать бывший партнер Касильяса по сборной Испании Карлес Пуйоль: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер».

Позднее запись была удалена, а Касильяс выступил с заявлением о том, что его аккаунт был взломан, и принёс свои извинения ЛГБТ-сообществу: «Аккаунт был взломан. К счастью, всё в порядке. Приношу извинения всем моим подписчикам. И, конечно же, приношу извинения ЛГБТ-сообществу».

Напомним, в марте 2021 года Касильяс объявил о расставании с испанской телеведущей Сарой Карбонеро после 12 лет вместе.

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