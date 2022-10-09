Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аккаунт Касильяса был взломан, от имени вратаря опубликовали твит «Я гей»

Аккаунт Касильяса был взломан, от имени вратаря опубликовали твит «Я гей»
Комментарии

Сегодня в социальной сети бывшего вратаря мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса появилась запись о каминг-ауте футболиста.

От имени Касильяса было опубликовано сообщение следующего содержания: «Надеюсь, вы уважаете меня: я гей. Счастливого воскресенья».

На запись успел отреагировать бывший партнер Касильяса по сборной Испании Карлес Пуйоль: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер».

Позднее запись была удалена, а Касильяс выступил с заявлением о том, что его аккаунт был взломан, и принёс свои извинения ЛГБТ-сообществу: «Аккаунт был взломан. К счастью, всё в порядке. Приношу извинения всем моим подписчикам. И, конечно же, приношу извинения ЛГБТ-сообществу».

Напомним, в марте 2021 года Касильяс объявил о расставании с испанской телеведущей Сарой Карбонеро после 12 лет вместе.

«Реал» вышел на первое место в Ла Лиге после победы над «Хетафе»

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс назвал топ-5 лучших голкиперов мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022