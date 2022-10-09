Шикунов: Кайо совершил ужаснейшее действие в игре с «Ростовом»! Убил «Краснодар»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал игру команды в матче с «Краснодаром», который закончился волевой победой футболистов Валерия Карпина со счётом 3:2, а также высказался о действиях защитника Кайо, получившего красную карточку по ходу встречи.
«Матч «Ростова» и «Краснодара» выдался просто потрясающим. Обычно с 0:2 тяжело отыграться. Но всё поменялось, когда в начале второго тайма защитник «Ростова» вынес мяч с ленточки — сразу после этого игра у краснодарцев сломалась.
Кайо совершил ужаснейшее действие! Так нельзя! Ты убиваешь команду и результат. Там никакого опасного момента не было… Поступок Кайо сломал и убил «Краснодар», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
После этой встречи «Ростов» набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Краснодар» (21) — пятый.
- 9 октября 2022
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