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Червиченко — о волевой победе «Ростова»: видимо, Карпин знает волшебные слова

Червиченко — о волевой победе «Ростова»: видимо, Карпин знает волшебные слова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Краснодаром» (3:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«По первому тайму нельзя было сказать, что «Ростов» сможет завершить матч вничью. Видимо, Карпин знает какие-то волшебные слова, которые очень хорошо доходят до игроков. Так бывает, что команда не забивает стопроцентный момент, как это было у «Краснодара», а затем игра ломается и начинает разворачиваться в другую сторону. «Краснодару» надо было реализовывать свои моменты», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

По итогам прошедшего матча «Ростов» набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Краснодар» (21) — пятый.

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