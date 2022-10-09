Червиченко — о волевой победе «Ростова»: видимо, Карпин знает волшебные слова
Поделиться
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Краснодаром» (3:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
«По первому тайму нельзя было сказать, что «Ростов» сможет завершить матч вничью. Видимо, Карпин знает какие-то волшебные слова, которые очень хорошо доходят до игроков. Так бывает, что команда не забивает стопроцентный момент, как это было у «Краснодара», а затем игра ломается и начинает разворачиваться в другую сторону. «Краснодару» надо было реализовывать свои моменты», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
По итогам прошедшего матча «Ростов» набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Краснодар» (21) — пятый.
Комментарии
- 10 октября 2022
-
00:11
-
00:00
- 9 октября 2022
-
23:57
-
23:42
-
23:25
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:40
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:18
-
22:10
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
21:51
-
21:37
-
21:24
-
21:21
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:32
-
20:31
Партнерский контент