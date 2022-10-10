Манчини: особый поединок будет с Украиной на Евро-2024, в нём будет много эмоций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о результатах жеребьёвки квалификации Евро-2024.

«Матчи между Италией и Англией теперь классика, я думаю, что это будет хороший поединок. Реванш с Северной Македонией? С ней у нас был один из тех матчей, которые случаются время от времени, но то, что произошло в Палермо, доказывает, что во всех встречах, даже самых простых, нужно играть до конца. Особый поединок будет с Украиной, в нём будет много эмоций. Кроме того, у украинцев хорошая сборная», — приводит слова Манчини Украинская ассоциация футбола.

Сборная Италии в одной группе сыграет с Украиной, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.