Энрике — о Касильясе: вместо того чтобы извиниться и признать ошибку, лучше лгите всем
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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Испании Хосе Энрике отреагировал на ситуацию вокруг Икера Касильяса, который сообщил, что сообщение с признанием нетрадиционной ориентации с его страницы написали злоумышленники.
«Вместо того чтобы извиниться и признать ошибку, лучше лгите всем», — написал Энрике на своей странице в «Твиттере».
Напомним, вчера от имени Касильяса было опубликовано сообщение с признанием того, что экс-вратарь «Реала» является геем. На запись успел отреагировать бывший партнёр Касильяса по сборной Испании Карлес Пуйоль.
Позднее запись была удалена, а Касильяс выступил с заявлением о том, что его аккаунт был взломан, и принёс свои извинения ЛГБТ-сообществу.
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