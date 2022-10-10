Энрике — о Касильясе: вместо того чтобы извиниться и признать ошибку, лучше лгите всем

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Испании Хосе Энрике отреагировал на ситуацию вокруг Икера Касильяса, который сообщил, что сообщение с признанием нетрадиционной ориентации с его страницы написали злоумышленники.

«Вместо того чтобы извиниться и признать ошибку, лучше лгите всем», — написал Энрике на своей странице в «Твиттере».

Напомним, вчера от имени Касильяса было опубликовано сообщение с признанием того, что экс-вратарь «Реала» является геем. На запись успел отреагировать бывший партнёр Касильяса по сборной Испании Карлес Пуйоль.



Позднее запись была удалена, а Касильяс выступил с заявлением о том, что его аккаунт был взломан, и принёс свои извинения ЛГБТ-сообществу.

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