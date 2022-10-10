Лапорта: получили много запросов на трансфер Френки де Йонга за большие деньги

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что в летнее трансферное окно клуб получил несколько предложений о трансфере полузащитника Френки де Йонга.
«Мы получили много предложений от клубов Премьер-лиги на Де Йонга, большие деньги, но мы решили сохранить такого качественного игрока, как Френки», — приводит слова Лопорты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Стоимость де Йонга порталом Transfermarkt оценивается в € 60 млн. Де Йонг стал футболистом «Барселоны» летом 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах чемпионата Испании, в которых забил один мяч. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
После восьми туров Ла Лиги «Барселона» набрала 22 очка и делит первое место в турнирной таблице с мадридским «Реалом».
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