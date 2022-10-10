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Президент «Барселоны»: никогда не заставляли игроков снижать зарплату, просто просили их

Президент «Барселоны»: никогда не заставляли игроков снижать зарплату, просто просили их
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о последствиях финансовых проблем у клуба, которые были выражены в снижении зарплаты некоторым футболистам.

«Мы никогда не заставляли игроков снижать зарплаты, а просто миролюбиво просили их», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.

Напомним, за прошедшее летнее трансферное окно «Барселоне» пришлось прибегать к помощи нескольких финансовых рычагов, чтобы уложиться в правила фэйр-плей, а также иметь возможность подписывать новичков.

После восьми туров Ла Лиги «Барселона» набрала 22 очка и возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата. Столько же очков имеет в своём активе мадридский «Реал».

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