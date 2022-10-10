«Большая победа». Промес отреагировал на разгром «Крыльев Советов»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес отреагировал на разгромную победу своего клуба в матче с «Крыльями Советов».

«Большая победа», — написал голландский футболист в одной из социальных сетей.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Крыльями» проходил вчера, 9 октября, в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. По итогам встречи подопечные Гильермо Абаскаля разгромили своего соперника со счётом 5:2.

Квинси Промес в этой встрече отметился дублем и вышел на первую строчку гонки бомбардиров. На счету футболиста 11 мячей.

«Спартак» после 12 туров находится на втором месте турнирной таблицы, имея в своём активе 25 очков. У лидера, «Зенита», 30 очков. В следующем туре московский клуб в гостях сыграет с ЦСКА.