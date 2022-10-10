Гави признан лучшим игроком матча «Барселона» – «Сельта»
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Стал известен лучший игрок матча 8-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Сельтой». Игра завершилась победой каталонского клуба со счётом 1:0.
Испанский полузащитник победившей команды Гави признан лучшим игроком матча по мнению чемпионата Испании. Он провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями отметиться не сумел.
Единственный гол в матче забил Педри. На 17-й минуте Гави с левого фланга очень сильно прострелил во вратарскую; Нуньес сумел сыграть в подкате, но не вынес мяч из штрафной — защитник «Сельты» фактически оставил мяч под удар Педри, который легко и вбил его в пустой угол ворот.
«Барселона» набрала 22 очка и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице. «Сельта» (10) — 11-я.
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