Умяров — о результативности Соболева: он обгонит Холанда, надеюсь

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал итоги матча своего клуба с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ, а также высказался о голевых свершениях нападающего Александра Соболева.

«Хорошая игра, интересная, особенно для болельщиков, хорошо, что победили. Когда не засчитывают гол, всегда есть претензии, но, посмотрев все эпизоды, никаких вопросов не остаётся. Момент с непоказанной красной я не видел, видел только колено Джикии — там следы от шипов. Надо смотреть эпизод в динамике.



Результативная серия Соболева? Надеюсь, он обгонит Холанда. Кто круче? Конечно, Соболев (смеётся)", — приводит слова Умярова ТАСС.

Напомним, «Спартак» разгромил «Крылья» со счётом 5:2. Московский клуб набрал 25 очков в 12 турах РПЛ.