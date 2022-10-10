Умяров — о результативности Соболева: он обгонит Холанда, надеюсь
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал итоги матча своего клуба с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ, а также высказался о голевых свершениях нападающего Александра Соболева.
«Хорошая игра, интересная, особенно для болельщиков, хорошо, что победили. Когда не засчитывают гол, всегда есть претензии, но, посмотрев все эпизоды, никаких вопросов не остаётся. Момент с непоказанной красной я не видел, видел только колено Джикии — там следы от шипов. Надо смотреть эпизод в динамике.
Результативная серия Соболева? Надеюсь, он обгонит Холанда. Кто круче? Конечно, Соболев (смеётся)", — приводит слова Умярова ТАСС.
Напомним, «Спартак» разгромил «Крылья» со счётом 5:2. Московский клуб набрал 25 очков в 12 турах РПЛ.
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