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Эли Даса: «Динамо» в чемпионате Нидерландов было бы в топ-5, «Зенит» — это «Аякс»

Эли Даса: «Динамо» в чемпионате Нидерландов было бы в топ-5, «Зенит» — это «Аякс»
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Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о перспективах своей команды и «Зенита» в чемпионате Нидерландов.

«Динамо» в Нидерландах, в Эредивизи, боролось бы за самые высокие места. В топ-5 мы бы точно были. Да, «Зенит» — это «Аякс», каждый год эти команды становятся чемпионами. Они пока что оба забирают по максимуму очков в своих чемпионатах. «Динамо» ждёт матча с «Зенитом», мы хотим им дать бой. Но сейчас самое главное для нас — выигрывать в ближайших матчах.

Что касается «Зенита», то они сейчас идут на первом месте и полностью контролируют чемпионскую гонку. Для них это, наверное, хорошо, но меня это не касается. Я — футболист «Динамо», полностью сфокусирован на этом клубе и хочу выигрывать по максимуму, приложим все усилия для этого», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».

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