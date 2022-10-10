Эли Даса: «Динамо» в чемпионате Нидерландов было бы в топ-5, «Зенит» — это «Аякс»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о перспективах своей команды и «Зенита» в чемпионате Нидерландов.
«Динамо» в Нидерландах, в Эредивизи, боролось бы за самые высокие места. В топ-5 мы бы точно были. Да, «Зенит» — это «Аякс», каждый год эти команды становятся чемпионами. Они пока что оба забирают по максимуму очков в своих чемпионатах. «Динамо» ждёт матча с «Зенитом», мы хотим им дать бой. Но сейчас самое главное для нас — выигрывать в ближайших матчах.
Что касается «Зенита», то они сейчас идут на первом месте и полностью контролируют чемпионскую гонку. Для них это, наверное, хорошо, но меня это не касается. Я — футболист «Динамо», полностью сфокусирован на этом клубе и хочу выигрывать по максимуму, приложим все усилия для этого», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».
- 10 октября 2022
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