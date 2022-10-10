В «Барселоне» подтвердили полноценный переход Антуана Гризманна в «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, выступающий на правах аренды за «Атлетико», стал полноправным футболистом мадридской команды. Об этом сообщил директор «Барселоны» Матеу Алемани.

«Сделку закрыли на прошлой неделе. На мой взгляд, мы добились важного – значительно разгрузили платёжную ведомость», — приводит слова Алемани Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Атлетико» достигли соглашения, по которому мадридцы заплатят за Гризманна € 20 млн. Ранее 31-летний француз оставался в большинстве матчей на скамейке запасных, выходя на поле лишь с 60-й минуты. Такое решение «Атлетико» было вызвано тем, что в случае определённого количества сыгранных минут в контракте Гризманна активируется обязательный выкуп за сумму в € 40 млн, которую «матрасники» не хотели платить каталонцам.

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