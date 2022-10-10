Игрок «Брайтона» объявил о завершении карьеры в 24 года

Футболист английского «Брайтона» Энок Мвепу был вынужден объявить о завершении своей профессиональной карьеры в 24 года после того, как у него было диагностировано потенциально смертельное наследственное заболевание сердца, сообщает The Sun.

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал случившееся: «Мне очень жаль Энока. Перед моим переходом я изучил всю команду, и он был игроком, с которым я очень хотел поработать. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь ему».

Представитель руководства клуба Тони Блум добавил: «Как клуб мы окажем ему всю любовь, помощь и поддержку, какие только сможем, для полного выздоровления».

Глава медицинского штаба «Брайтона», объясняя принятое решение, подчеркнул: «Это ужасный удар для Энока, но он должен поставить своё здоровье и свою семью на первое место, и это правильный выбор, как бы трудно ни было бросать игру, которую он любит».

Мвепу перешёл в «Брайтон» из «Ред Булл Зальцбург» в 2021 году. Его трансфер стал рекордным в истории английского клуба.

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