В «Торпедо» рассказали о характере травмы Ильи Кутепова

Главный тренер «Торпедо» Кирилл Иванов высказался о травме защитника Ильи Кутепова.

«У Кутепова острая травма, резкая боль в области приводящей мышцы правого бедра. Сегодня он поедет на МРТ-диагностику, где будет уточнён диагноз, а после скорректируем его сроки восстановления», — сказал Иванов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Торпедо».

29-летний Кутепов стал футболистом московской команды летом 2022 года, перейдя в статусе свободного агента. В восьми матчах за команду в чемпионате России и Фонбет Кубке России он провёл на поле 600 минут, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

С 2012 по 2022 год Кутепов выступал за «Спартак», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.