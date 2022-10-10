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Сергей Юран отреагировал на решение Романа Терюшкова покинуть «Химки»

Сергей Юран отреагировал на решение Романа Терюшкова покинуть «Химки»
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на решение Романа Терюшкова покинуть наблюдательный совет подмосковного клуба.

«Это решение Терюшкова. Не знаю, чем руководствовался и что происходит внутри. Как и не могу сказать — хорошо это или плохо», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее депутат Роман Терюшков объявил об уходе из попечительского совета футбольного клуба «Химки».

Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года, подписав контракт на полтора года, но в августе ушёл из команды. Для 53-летнего специалиста это был третий уход из подмосковного клуба, ранее он работал главным тренером команды в 2008 и 2020 годах. После Юрана команду возглавил Николай Писарев, который впоследствии был уволен.

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