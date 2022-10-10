Сергей Юран отреагировал на решение Романа Терюшкова покинуть «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на решение Романа Терюшкова покинуть наблюдательный совет подмосковного клуба.

«Это решение Терюшкова. Не знаю, чем руководствовался и что происходит внутри. Как и не могу сказать — хорошо это или плохо», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее депутат Роман Терюшков объявил об уходе из попечительского совета футбольного клуба «Химки».

Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года, подписав контракт на полтора года, но в августе ушёл из команды. Для 53-летнего специалиста это был третий уход из подмосковного клуба, ранее он работал главным тренером команды в 2008 и 2020 годах. После Юрана команду возглавил Николай Писарев, который впоследствии был уволен.