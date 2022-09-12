«Пари НН» — «Химки». Спартак Гогниев пока в пролёте, а Сергей Юран грустит

После «Алании» Гогниев не впечатляет. Чем же Юран не угодил руководству?

13 сентября состоится матч 2-го тура Кубка России «Пари Нижний Новгород» — «Химки». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов хозяев: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех химчан оценивается в 4.40. На ничью дают коэффициент 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Кубка России «Пари НН» — «Химки» 13 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что игра 2-го тура Кубка России «Пари НН» — «Химки» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Кубка России «Пари НН» — «Химки» (13.09.2022)

Судя по всему, в подмосковных «Химках» определились с главным тренером, как минимум до зимней паузы. Перспективный и талантливый специалист Спартак Гогниев получил шанс на работу в Российской Премьер-Лиге. Правда, задача стоит перед тренером сложная — вытащить из пропасти команду и сохранить прописку в элитном дивизионе. Напомним, пока гости обосновались на 13-й позиции в РПЛ.

В свою очередь, хозяева прошли сквозь череду поражений и демонстрируют в последних встречах весьма симпатичную атакующую игру. Михаил Галактионов нашёл оптимальные сочетания футболистов в тактической схеме, что позволило «Пари НН» взять верх над соперником в четырёх из последних пяти матчей. Особенно важно для нашего прогноза, что нижегородцы в последних четырёх встречах забили минимум по два мяча.

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В 1-м туре Кубка России подопечные Галактионова принимали железнодорожников. При поддержке болельщиков нижегородцы старались действовать максимально активно и постоянно нагнетали опасность у ворот соперника. Итогом давления стали забитые голы. Футболисты «Пари НН» дважды заставили голкипера москвичей доставать мяч из сетки собственных ворот.

Стоит отметить, что в роли бомбардира неожиданно выступил лидер обороны нижегородцев Виктор Александров. Защитник забил по голу в каждом из таймов, при этом уверенно справляясь с прямыми обязанностями по нейтрализации атакующих порывов «Локомотива». Победа принесла хозяевам три очка и улучшила их шансы на выход в плей-офф. Важно упомянуть, что тренерский штаб «Пари НН» привлёк в основной состав на кубковую игру нескольких резервистов.

«Химки» не сумели порадовать поклонников уверенной игрой в 1-м туре Кубка России. Команда находилась в психологическом кризисе и совершенно не приняла тактические задумки Николая Писарева. Опытному специалисту не удалось должным образом настроить надломленных футболистов на матч, что предсказуемо привело к поражению от «Краснодара» со счётом 0:2.

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А ведь шанс выиграть у подмосковного клуба был. Соперник предоставил отдых нескольким ключевым исполнителям, но даже в экспериментальном составе владел инициативой. На плачевном результате сказалось отсутствие игровой дисциплины — белорусский защитник Эдуард Волков получил прямую красную карточку на 26-й минуте встречи. В меньшинстве у «Химок» совсем разладилось взаимодействие между линиями.

После появления на тренерском мостике Спартака Гогниева красно-чёрные наконец-то прервали пятиматчевую серию поражений. Пока им удалось записать в актив лишь домашнюю ничью с «Крыльями Советов». Тем не менее поводов для оптимизма не много — самарцы чаще и опаснее атаковали. Отметим, что в первом тайме соперник не реализовал пенальти. «Химкам» остаётся надеяться, что новый тренер быстро возьмёт ситуацию под контроль.

Сергей Юран пока находится без работы и очень сильно переживает из-за этого. Недавно он отмечал, что ему больно смотреть на нынешние результаты его бывших подопечных. На вопрос журналистов о возвращении в клуб ответил категорично, но в глубине души понимает, что вряд ли отказался бы. Болельщики команды ждут его, а не кого-то другого. Ещё одно поражение вновь причинит специалисту боль.

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История противостояний «Пари НН» и «Химок» состоит из девяти игр. Четыре победы записали в актив нижегородцы, в двух матчах верх взяли красно-чёрные, и трижды арбитры зафиксировали ничейный результат. Разница забитых мячей 9:6 в пользу подопечных Михаила Галактионова. Отметим любопытный факт для нашего прогноза — в восьми встречах из девяти команды забивали не более двух голов.

В «Химках» завершился переходный период. Управление принял на себя талантливый и тактически грамотный специалист Спартак Гогниев. Его «Алания» действовала в современной манере с уклоном в сторону атаки. Но сумеет ли тренер быстро вернуть красно-чёрным уверенность и подобрать рабочую тактическую схему? Перед кубковой игрой нижегородцы выглядят явными фаворитом. Рекомендуем изучить ставку на победу «Пари НН» и тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 4.30.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Пари Нижний Новгород» — «Химки» 13 сентября 2022 года

Нижегородцы набрали оптимальную форму. Команда много и разнообразно атакует. Футболисты «Пари НН» регулярно создают опасные моменты у ворот соперника. Их серия достигла отметки в три победы. Будущий соперник пока находится в кризисе — «Химки» уступили в пяти из последних шести встреч и отправили в сетку ворот оппонентов всего два мяча. Весьма вероятно, что хозяева победят и в матче будет забито не более двух голов.

Ставка: победа «Пари НН» и тотал меньше 2.5 мяча за 4.30.

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