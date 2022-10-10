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Р. Билялетдинов: очень сильно удивлён, что Мухаметшина посадили в тюрьму. Когда успел?

Р. Билялетдинов: очень сильно удивлён, что Мухаметшина посадили в тюрьму. Когда успел?
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Российский специалист Ринат Билялетдинов отреагировал на то, что бывшего игрока «Мордовии» Руслана Мухаметшина осудили на 1,5 года колонии общего режима за организацию подпольных казино.

«Очень сильно удивлён, что Мухаметшина посадили в тюрьму за организацию подпорных казино. Когда успел всё создать? Вроде недавно даже где-то видел его…

Были ли у него склонности к азартным играм, когда он был в «Рубине»? Да нет, ничего такого даже близко не было. Не знаю, чем футболисты занимались вне футбольного поля, но намёков на азартные игры точно не было. В команде он не очень долго пробыл, но однажды вышел в стартовом составе на матч Лиги Европы с «Бетисом». Борьба в клубе была серьёзная, поэтому в клубе не задержался», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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