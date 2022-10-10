Р. Билялетдинов: очень сильно удивлён, что Мухаметшина посадили в тюрьму. Когда успел?

Российский специалист Ринат Билялетдинов отреагировал на то, что бывшего игрока «Мордовии» Руслана Мухаметшина осудили на 1,5 года колонии общего режима за организацию подпольных казино.
«Очень сильно удивлён, что Мухаметшина посадили в тюрьму за организацию подпорных казино. Когда успел всё создать? Вроде недавно даже где-то видел его…
Были ли у него склонности к азартным играм, когда он был в «Рубине»? Да нет, ничего такого даже близко не было. Не знаю, чем футболисты занимались вне футбольного поля, но намёков на азартные игры точно не было. В команде он не очень долго пробыл, но однажды вышел в стартовом составе на матч Лиги Европы с «Бетисом». Борьба в клубе была серьёзная, поэтому в клубе не задержался», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 10 октября 2022
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