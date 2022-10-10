«Атлетико» объявил о выкупе Антуана Гризманна у «Барселоны»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, выступавший за мадридскую команду на правах аренды из «Барселоны», стал полноправным футболистом «матрасников». «Атлетико» выкупил права на 31-летнего футболиста и подписал с ним контракт до 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте испанской команды.
Ранее сообщалось, что за эту возможность клуб из Мадрида заплатит € 20+4 млн. Примечательно, что в «Барселону» Гризманн переходил как раз из «Атлетико», но в 2019-м каталонцы отдали за него € 126 млн.
В нынешнем сезоне Гризманн оставался в большинстве матчей на скамейке запасных, выходя на поле лишь с 60-й минуты. Такое решение «Атлетико» было вызвано тем, что в случае определённого количества сыгранных минут в контракте Гризманна активируется обязательный выкуп за сумму в € 40 млн, которую «матрасники» не хотели платить каталонцам.
Видеообзор. «Барселона» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 10 октября 2022
-
17:00
-
16:57
-
16:50
-
16:24
-
16:15
-
16:07
-
16:01
-
15:59
-
15:52
-
15:41
-
15:38
-
15:22
-
15:20
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:34
-
14:29
-
14:20
-
14:11
-
14:00
-
13:53
-
13:36
-
13:26
-
13:19
-
13:14
-
13:10
-
13:08
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:25
-
12:15
-
12:05
-
12:03