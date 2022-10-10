«Атлетико» объявил о выкупе Антуана Гризманна у «Барселоны»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, выступавший за мадридскую команду на правах аренды из «Барселоны», стал полноправным футболистом «матрасников». «Атлетико» выкупил права на 31-летнего футболиста и подписал с ним контракт до 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте испанской команды.

Ранее сообщалось, что за эту возможность клуб из Мадрида заплатит € 20+4 млн. Примечательно, что в «Барселону» Гризманн переходил как раз из «Атлетико», но в 2019-м каталонцы отдали за него € 126 млн.



В нынешнем сезоне Гризманн оставался в большинстве матчей на скамейке запасных, выходя на поле лишь с 60-й минуты. Такое решение «Атлетико» было вызвано тем, что в случае определённого количества сыгранных минут в контракте Гризманна активируется обязательный выкуп за сумму в € 40 млн, которую «матрасники» не хотели платить каталонцам.

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