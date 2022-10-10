Васкес — о победе «Реала» в прошлом сезоне ЛЧ: это не везение и не случайность

Футболист «Реала» Лукас Васкес в преддверии матча с «Шахтёром» в рамках четвёртого тура Лиги чемпионов высказался о предстоящей игре, прокомментировал победу в турнире в прошлом сезоне, а также об игре команды в нынешней кампании.

«Игра с «Шахтером» — очень важный шаг для нас. Если мы выиграем, то пройдём в следующую стадию турнира — плей-офф. Мы очень хорошо справляемся.

Повезло ли нам в этом соревновании? Победа в Лиге чемпионов — это не везение и не случайность. Этот турнир становится всё сложнее и сложнее. То, что думают со стороны, нас совершенно не волнует.

Результаты «Барселоны»? Мы не смотрим на то, что «Барселона» собирается сделать в Лиге чемпионов. Мы беспокоимся только о себе. Нас не волнует, что мы не считаемся фаворитами в этом состязании, для нас это ещё одна мотивация. От нас зависит, как хорошо выступить, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Васкеса Mundo Deportivo.