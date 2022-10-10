Анчелотти рассказал о первоначальных целях «Реала» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» высказался о первоначальных целях мадридской команды в этом турнире, а также прокомментировал игру «Барселоны» с «Сельтой» (победа каталонцев 1:0) в рамках испанского чемпионата.

«Пройти через групповой этап и выйти в плей-офф — наша первая цель в сезоне. На ментальном уровне выход в 1/8 финала с двумя играми до конца может позволить вам переключить часть сил на национальный чемпионат. Однако в Лиге чемпионов «Реал» никогда не может думать о том, чтобы играть несерьёзно.

«Барселона» с трудом победила в последнем матче чемпионата? Я не смотрел их игру с«Сельтой». Мотивационный аспект очень важен в футболе. Матчи можно выигрывать через страдания, ведь все встречи очень конкурентные и равные сами по себе. Соперники очень хорошо организованы в обороне. Теперь забивать голы стало намного сложнее», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

«Реал» обыграл «Хетафе» и вышел на 1-е место в Ла Лиге

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