Мостовой — о кандидатах на пост главного тренера «Локо»: хуже не будет. Главное, не немцев

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о том, кого могут назначить на освободившуюся должность главного тренера в московском «Локомотиве» после увольнения Йозефа Циннбауэра.
«Могут назначить кого угодно — хуже не будет. Главное — не немцев», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее появилась информация, что на должность главного тренера претендуют Андрей Талалаев (бывший наставник «Ахмата»), Сергей Юран (экс-тренер «Химок») и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. При этом уточняется, что Талалаев является наиболее вероятным кандидатом, который сможет возглавить команду.
Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущих на 15-м месте «Химки» всего на одно очко. В следующем туре команда встретится с московским «Торпедо».
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