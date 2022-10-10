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Поттер рассказал о травмированных игроках «Челси» перед игрой с «Миланом» в ЛЧ

Поттер рассказал о травмированных игроках «Челси» перед игрой с «Миланом» в ЛЧ
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал травмы своих футболистов перед встречей с «Миланом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Хаким [Зиеш] болен. У него болит горло, поэтому он не отправился с нами в Милан. Также Канте плохо отреагировал на сегодняшнюю тренировку. Безусловно, эта ситуация разочаровывает как его, так и нас. Мы подождём анализа его состояния и будем отталкиваться исходя из этого. Фофана также травмирован на несколько недель.

Все остальные игроки доступны. Ротация в прошлой игре помогла нам с доступностью некоторых футболистов на предстоящий матч. Нам необходимо, чтобы они были свежими и готовыми выступить завтра, потому нас ждёт очень тяжёлая игра с точки зрения физики», — цитирует Поттера официальный сайт лондонцев.

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