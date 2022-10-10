Нигматуллин: Салихова оставила в «Спартаке» багаж в виде большого количества скандалов

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о багаже, оставленном Заремой Салиховой, женой экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в московском клубе.
«Нельзя сравнивать мощнейший, легендарный, работающий до сих пор багаж Дмитрия Аленичева, который помог Массимо Каррере победить — без доли иронии — с текущим. Зарема оставила багаж в виде большого количества скандалов, ненужного команде внимания в виде интриг. Футбольный клуб – не тот механизм, не нужно путать его с шоу-бизнесом. Черный пиар здесь ни к чему, он отвлекает футболистов, тренеров, которые не могут сосредоточиться на команде. Чем тише работает менеджмент без лишних потрясений и скандалов, тем лучше результат.
Всё-таки главный багаж оставлен не Заремой Салиховой, а её супругом, который на протяжении всех этих лет с переменным успехом создавал команду. Стадион, команда – вся эта база создана им. При его финансировании покупались игроки и платилась зарплата. Просто госпожа Зарема Салихова любит себя отождествлять со своим мужем. Наверное, в какой-то степени заслуженно. Но всё-таки это команда именно Федуна, а не семейная.
В любом случае спасибо семейству за то, что в трудный момент поддержали «Спартак», положительного действительно гораздо больше. Я с благодарностью отношусь к Федуну и тому, что он делал для клуба. Я уверен, что он делал это от души», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.
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