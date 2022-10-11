Гол экс-игрока «Спартака» Понсе принёс «Эльче» ничью в матче Примеры с «Мальоркой»

В матче 8-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Мальорку». Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 12-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Эльче», однако форвард «Мальорки» Ведат Муричи не сумел реализовать 11-метровый удар.
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На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Эльче» Эсекьель Понсе, ранее выступавший за «Спартак».
На 61-й минуте встречи форвард хозяев Лукас Бое получил прямую красную карточку за грубый фол.
Через 10 минут Муричи получил ещё один шанс исполнить пенальти и сравнял счёт. На 85-й минуте Муричи был удалён.
«Мальорка» набрала девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. «Эльче» (2) — на последнем, 20-м месте.
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