Кто лучший футболист в истории?
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Недавно издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в истории. Первое место в нём занял аргентинский нападающий Лионель Месси. Португалец Криштиану Роналду расположился в этом списке на третьей строчке. Второй — Диего Марадона.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: согласны ли вы, что Лионель Месси – лучший футболист в истории? Если нет, то кто, по вашему мнению, лучший?
Проголосовать в опросе также можно по ссылке
Напомним, топ-10 футболистов в истории по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:
- Лионель Месси (Аргентина).
- Диего Марадона (Аргентина).
- Криштиану Роналду (Португалия).
- Пеле (Бразилия).
- Зинедин Зидан (Франция).
- Йохан Круифф (Нидерланды).
- Джордж Бест (Северная Ирландия).
- Франц Беккенбауэр (ФРГ).
- Ференц Пушкаш (Венгрия).
- Роналдо (Бразилия).
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
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