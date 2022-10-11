Кто лучший футболист в истории?

Недавно издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в истории. Первое место в нём занял аргентинский нападающий Лионель Месси. Португалец Криштиану Роналду расположился в этом списке на третьей строчке. Второй — Диего Марадона.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: согласны ли вы, что Лионель Месси – лучший футболист в истории? Если нет, то кто, по вашему мнению, лучший?

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Напомним, топ-10 футболистов в истории по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

Лионель Месси (Аргентина). Диего Марадона (Аргентина). Криштиану Роналду (Португалия). Пеле (Бразилия). Зинедин Зидан (Франция). Йохан Круифф (Нидерланды). Джордж Бест (Северная Ирландия). Франц Беккенбауэр (ФРГ). Ференц Пушкаш (Венгрия). Роналдо (Бразилия).

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?