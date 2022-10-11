«Реал» выбрал Эрлинга Холанда в качестве замены Карима Бензема

Мадридский «Реал» намерен летом 2024 года подписать контракт с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. 22-летний норвежец заменит в команде Карима Бензема, чей контракт истекает в конце сезона, но, вероятно, будет продлён ещё на год. Об этом сообщает Sky Germany.
Эрлинг Холанд стал футболистом «Манчестер Сити» летом 2022 года. В текущем сезоне нападающий в 13 матчах во всех турнирах забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает через пять лет, через два сезона в контракте Холанда появится сумма отступных.
34-летний Бензема перешёл в «Реал» в 2009 году. В восьми матчах нынешнего сезона он забил четыре мяча и отдал голевую передачу.
Видеообзор. «Хетафе» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур:
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