У Холанда уже 15 голов в девяти матчах в АПЛ! Но у двух звёзд были серии мощнее

Дебют норвежского нападающего Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» – фантастика! Он забил 20 голов за 13 матчей, 15 мячей пришлись на девять туров АПЛ. Никогда раньше в истории чемпионата Англии такого не было. Никто не оформлял и три хет-трика в трёх домашних матчах подряд. Такие чудеса реализации совершенно точно уникальны. Но в других национальных первенствах всё-таки есть примеры, когда футболисты забивали за девять туров не то что столько же, а даже больше.

Лионель Месси, «Барселона» – сезон-2012/2013

Сезон-2012/2013 «Барселона» провела практически идеально, ведь ни разу не покидала первое место в турнирной таблице. Причиной стала в том числе феноменальная форма Лионеля Месси. За девять туров он поразил чужие ворота 13 раз.

Лионель Месси в сезоне-2012/2013 Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Уже в 1-м туре аргентинец дважды огорчил «Реал Сосьедад» (5:1). Затем дубль Лионеля помог «Барселоне» одолеть «Осасуну» (2:1). С «Валенсией» (1:0) Месси промолчал, но зато с «Хетафе» снова выстрелил дважды (4:1). «Гранаде» (2:0) нападающий не забил, не получилось отличиться и в матче с «Севильей» (3:2). Два раза форвард поразил ворота «Реала» (2:2), трижды был точен с «Депортиво» (5:4) в драматичнейшем матче. Дубль в ворота «Райо Вальекано» (5:0) стал красивой точкой этого календарного отрезка – 13 голов!

Месси не отличился в матче с «Сельтой» (3:1). А затем собрался и выдал тот самый рекордный отрезок. Фиксируем: дубли «Мальорке» (4:2), «Сарагосе» (3:1), «Леванте» (4:0), «Атлетику» (5:1), «Бетису» (2:1) и «Атлетико» (4:1), по голу в ворота «Вальядолида» (3:1), «Эспаньола» (4:0) и «Малаги» (3:1). Итого – те же 15 голов за девять туров, которыми разразился Холанд. За весь чемпионат Лионель забил сумасшедшие 46 мячей!

Криштиану Роналду, «Реал» – сезон-2014/2015

Чистый рекорд по скорострельности за девять стартовых туров чемпионата Испании принадлежит Криштиану Роналду. «Реал» в сезоне-2014/2015 стартовал не очень убедительно. Но положение дел выправил португалец, который показывал чудеса реализации.

Криштиану Роналду в сезоне-2014/2015 Фото: Denis Doyle/Getty Images

В 1-м туре Роналду поразил ворота «Кордовы» (2:0), во втором не смог огорчить «Реал Сосьедад» (2:4), а затем с пенальти забил «Атлетико» (1:2). Потом обозлённый нападающий начал штамповать голы. Хет-трик в ворота «Депортиво» (8:2), покер «Эльче» (5:1) и гол «Вильярреалу» (2:0) вывели Криштиану в лидеры гонки бомбардиров. Далее последовали хет-трик «Атлетику» (5:0), дубль «Леванте» (5:0) и гол «Барселоне» – они и помогли установить историческое достижение. За девять стартовых туров Роналду забил 16 голов. Примечательно, что в 10-м туре португалец забил уже на первой минуте. Поэтому, чтобы Холанду превзойти Криштиану на этом календарном отрезке, в суперматче с «Ливерпулем» ему придётся отличиться трижды!

Статистика Холанда в «Манчестер Сити» поражает. Она уникальна для АПЛ. Но в других лигах у норвежца по-прежнему есть примеры для подражания. Да ещё какие.