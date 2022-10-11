Мостовой — о Галактионове: возмущает, когда рассматриваешь предложения, работая в сборной

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном назначении главного тренера «Пари НН» и молодёжной сборной России Михаила Галактионова в «Локомотив».
«Удивлён по-спортивному. Меня возмущает: работаешь в команде и молодёжной сборной, так ещё рассматриваешь предложения. По совести, человек должен сказать: «Вы извините, но я работаю в Нижнем Новгороде, ещё и в молодёжной команде». Это ненормально. В Европе такого нет. Но в нашей огромной стране такое происходит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, после 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали всего девять очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко.
«Спартак» в огне, но нашёлся матч покруче. Обзор 12-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #21:
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