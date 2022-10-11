«Удивлён. Странно слышать». Кечинов — о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова на должность главного тренера «Локомотива». В настоящий момент 38-летний специалист совмещает должности наставника в «Пари Нижнем Новгороде» и молодёжной сборной России.



«Удивлён такой кандидатурой. Человек работает в команде, [плюс] ещё и в молодёжке. Это как-то странно слышать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, ранее руководство «Локомотива» уволило главного тренера Йозефа Циннбауэра после разгромного поражения в игре с «Сочи» (0:4). Красно-зелёные занимают 14-е место в таблице РПЛ, набрав девять очков. В 13-м туре «Локо» сыграет в гостях с «Торпедо».

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