Анхель Ди Мария получил травму в матче «Маккаби» Х — «Ювентус» и был заменён
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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с «Маккаби» из Хайфы и был заменён на 24-й минуте.
Вместо аргентинского футболиста на поле вышел польский нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик. Ди Мария травмировал подколенное сухожилие.
Напомним, на прошлой неделе Ди Мария отметился тремя результативными передачами в матче с «Маккаби» (3:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, на счету Ди Марии стало 38 результативных передач в Лиге чемпионов, и он вышел на второе место по этому показателю, опередив Месси, у которого 37 результативных передач.
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