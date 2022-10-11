Кавазашвили: Цорна выгоняли из «Спартака», на кой хрен «Локомотив» пригласил его к себе?
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Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об увольнении Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».
«Слава богу, что Цорн ушёл со своим немецким штабом тренеров. Вообще-то Цорна выгоняли из «Спартака», на кой хрен «Локомотив» пригласил его к себе? Головой-то надо думать! Пускай в следующий раз сначала думают головой, а уже потом трясут задницей», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Московский «Локомотив» в 12 матчах набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» (30).
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