Кавазашвили: Цорна выгоняли из «Спартака», на кой хрен «Локомотив» пригласил его к себе?

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об увольнении Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».

«Слава богу, что Цорн ушёл со своим немецким штабом тренеров. Вообще-то Цорна выгоняли из «Спартака», на кой хрен «Локомотив» пригласил его к себе? Головой-то надо думать! Пускай в следующий раз сначала думают головой, а уже потом трясут задницей», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Локомотив» в 12 матчах набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» (30).