Украинец Лунин выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Шахтёром»

Сегодня, 11 октября, состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и мадридским «Реалом». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Команды огласили стартвоые составы на матч:

«Шахтёр»: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Тарас Степаненко, Артём Бондаренко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Михаил Мудрик, Лассина Траоре.

«Реал»: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Начо, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Тони Кроос, Лукас Васкес, Родриго, Карим Бензема, Эден Азар.

В прошлом матче Лиги чемпионов Лунин также вышел в стартовом составе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.