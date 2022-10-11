Украинец Лунин выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Шахтёром»
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Сегодня, 11 октября, состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и мадридским «Реалом». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. Встреча начнётся в 22:00 мск.
Команды огласили стартвоые составы на матч:
«Шахтёр»: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Тарас Степаненко, Артём Бондаренко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Михаил Мудрик, Лассина Траоре.
«Реал»: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Начо, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Тони Кроос, Лукас Васкес, Родриго, Карим Бензема, Эден Азар.
В прошлом матче Лиги чемпионов Лунин также вышел в стартовом составе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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