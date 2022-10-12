Бывший тренер «Спартака» назвал двух главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Бывший наставник московского «Спартака» Игорь Ледяхов выразил мнение, что «Зениту» будет непросто защитить свой титул в РПЛ.
«Если сравнивать этот «Спартак» с прошлогодним — результат налицо. Команда набирает очки, находится в верхней части таблицы и достаточно неплохо выглядит по игре. Кубковый матч с «Зенитом» мне очень понравился. Поэтому будем надеяться, что в этом сезоне красно-белые составят конкуренцию Питеру.
ЦСКА серьёзно обновился. Клуб явно угадал с новыми иностранцами и показывает достаточно привлекательный футбол. Ну и качественную работу тренерского штаба нельзя не отметить. Поэтому ЦСКА наряду со «Спартаком» я сейчас вижу основными конкурентами «Зенита», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 12 октября 2022
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