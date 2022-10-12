Тренер «Бенфики»: не создали много моментов, но и у «ПСЖ» их не было

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о ничьей 1:1 в Париже с «ПСЖ» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Конечно, я горжусь ребятами. Все хорошо провели обе встречи с «ПСЖ», а эти матчи были очень сложными. И они многое говорят о нашей команде. Мы верили в себя и ни в одной ситуации не сдавались. Отличный менталитет! Я всегда говорю: постарайтесь заработать хотя бы одно очко, если не удаётся победить.



Ничья справедлива. У нас были неплохие подходы. Да, моментов создали не так много, но и у «ПСЖ» их не было, потому что обе команды хорошо оборонялись. Мы могли забить и второй гол, но всё же результат закономерен.



«Бенфика» на втором месте с хорошими шансами быть в плей-офф, однако нам нужно подтвердить это в двух оставшихся играх в группе. Первое место? Если будет возможно, поборемся. Но сначала нам нужно гарантировать место в 1/8 финала в домашнем матче с «Ювентусом», – приводит слова Шмидта официальный сайт «Бенфики».



Неделю назад встреча команд в Лиссабоне завершилась с тем же счётом 1:1. У «ПСЖ» и «Бенфики» по восемь очков после четырёх матчей, у «Маккаби» и «Ювентуса» – по три.