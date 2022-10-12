Ари рассказал, в каком клубе чемпионата России ему платили больше всего

36-летний бразильский нападающий Ари, имеющий российское гражданство, ныне выступающий на родине за «Атлетико Сеаренсе», поделился воспоминаниями от своего этапа карьеры в чемпионате России.

«В каком клубе РПЛ понравилось больше всего? В «Спартаке», «Локо», «Краснодаре» мне было хорошо, у меня осталось много друзей. Сравнивая эти команды, я выберу «Краснодар» — я провел там 7 лет, это мой дом. В «Локомотиве» я стал чемпионом России и выиграл Кубок, в «Спартаке» было много классных моментов, но «Краснодар», повторюсь, мой дом!

В «Спартаке» платили больше всего? Нет, в «Краснодаре» платили больше, чем в «Локо» и «Спартаке». В этом клубе все профессиональнее, нежели в московских. Лично для меня.

Общался ли когда-то с Леонидом Федуном? Нет, никогда не общался. У меня с ним не было такого контакта, как с Галицким. В «Краснодаре» я чувствовал себя как дома: небольшой город, хорошие фанаты, было топ! У красно-белых ультрас, как и у «Локомотива» — они похожи на бразильских болельщиков», — приводит слова Ари «РБ Спорт».