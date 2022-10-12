Дель Пьеро: трудно говорить об этом «Ювентусе» положительными словами

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро дал комментарий после поражения туринской команды в Лиге чемпионов от «Маккаби» из Хайфы (0:2).
«Трудно говорить об этом «Ювентусе» положительными словами, им не хватало многого. Они отдавали много пространства «Маккаби».
В первой половине встречи они были малоактивны, были не очень агрессивны и всегда были вторыми на мяче. Они пытались найти реакцию, но этого было мало. Есть психофизическая проблема, которую тяжело исправить», — цитирует Дель Пьеро пресс-служба УЕФА.
«Старая синьора» провалила первую часть сезона-2022/2023. Клуб из Турина набрал лишь три очка в четырёх турах группового этапа ЛЧ, одержал в общей сложности лишь две победы в последних девяти матчах, занимая при этом восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
- 12 октября 2022
-
08:30
-
08:27
-
08:21
-
08:10
-
07:18
-
07:14
-
07:01
-
06:15
-
06:01
-
05:41
-
05:34
-
05:27
-
05:17
-
04:56
-
04:44
-
04:21
-
04:18
-
04:08
-
03:47
-
03:29
-
03:22
-
03:11
-
03:11
-
02:51
-
02:44
-
02:31
-
01:51
-
01:34
-
01:28
-
01:18
-
01:06
-
00:58
-
00:53
-
00:51
-
00:34