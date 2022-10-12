Дель Пьеро: трудно говорить об этом «Ювентусе» положительными словами

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро дал комментарий после поражения туринской команды в Лиге чемпионов от «Маккаби» из Хайфы (0:2).

«Трудно говорить об этом «Ювентусе» положительными словами, им не хватало многого. Они отдавали много пространства «Маккаби».

В первой половине встречи они были малоактивны, были не очень агрессивны и всегда были вторыми на мяче. Они пытались найти реакцию, но этого было мало. Есть психофизическая проблема, которую тяжело исправить», — цитирует Дель Пьеро пресс-служба УЕФА.

«Старая синьора» провалила первую часть сезона-2022/2023. Клуб из Турина набрал лишь три очка в четырёх турах группового этапа ЛЧ, одержал в общей сложности лишь две победы в последних девяти матчах, занимая при этом восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.