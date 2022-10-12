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Главный тренер «Боруссии» Терзич рассказал, почему его команда не обыграла «Севилью»

Главный тренер «Боруссии» Терзич рассказал, почему его команда не обыграла «Севилью»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Севильей». Игра завершилась со счётом 1:1.

«Я думаю, что мы вяло вошли в игру. Мы не так много отдавали, но и не много создавали, учитывая тот факт, что играли немного глубоко. В перерыве мы стали сильнее, но я думаю, было заметно, что последние несколько недель были очень напряжёнными для команды. Это привело к тому, что нам не хватило в заключительной трети, чтобы создать больше моментов», – приводит слова Терзича пресс-служба УЕФА.

Счёт был открыт на 18-й минуте встречи – защитник севильцев Ньянзу Куасси отличился после передачи хавбека Ивана Ракитича. Дортмундцы сравняли счёт на 35-й минуте – гол на счету Джуда Беллингема. Ему ассистировал фланговый защитник немецкой команды Тома Мёнье. Больше команды отличиться не сумели.

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