Главный тренер «Челси» прокомментировал травму Риса Джеймса

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал травму защитника команды Риса Джеймса, полученную в выездном матче с «Миланом» в Лиге чемпионов.
«Мы надеемся, что с ним всё будет в порядке», — приводит слова тренера Sky Sports. Специалист также отметил, что пока слишком рано говорить о том, насколько серьёзное повреждение получил футболист.
Джеймс получил травму в одном из игровых эпизодов матча с «Миланом». Футболист не смог доиграть матч, на замену вышел капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу синих.
«Челси» после двухматчевого противостояния с «россонери» занимает первое место в группе E Лиги чемпионов. В АПЛ команда идёт на четвёртой строчке турнирной таблицы.
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