Жоау Мариу: у «Бенфики» есть всё, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (1:1).



«Тренер в этом сезоне доверил мне право пробивать пенальти. Я понимал, что это очень важный момент, так уже было в матче с «Ювентусом» в Турине. Думаю, у «Бенфики» есть всё, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ. И если мы займём первое место, будет даже лучше», — сказал Жоау Мариу в эфире Eleven Sports.



В группе H «Маккаби» занимает последнее место. Клуб из Хайфы набрал три очка в четырёх матчах. «ПСЖ» лидирует в группе. Команда из столицы Франции одержала две победы и два раза сыграла вничью. «Ювентус» располагается на третьей строчке с тремя очками. Португальская «Бенфика» — на втором месте.

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