Экс-тренер «Спартака» Ледяхов: во что превратился «Локомотив»?

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов назвал главную проблему российского футбола.



«Главная проблема российского футбола — менеджмент. Многими клубами управляют некомпетентные люди. Поэтому и происходит такой бардак, как в «Роторе». В российской истории это знаковый клуб, но и его проблемы не обошли. Дай бог «Ротору» возродиться и снова достойно представлять область и город в РПЛ.



Посмотрите, что творится в «Локомотиве». Во что превратилась команда, занимавшая всегда лидирующие позиции в российском футболе? Так что сдвигов в лучшую сторону я не вижу. Это тоже проблема менеджмента. Берут людей, которые работают на себя, а не на клуб», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.