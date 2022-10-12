«Челси» может досрочно вернуть Закарию в «Ювентус»

«Челси» рассматривает вариант досрочного расторжения арендного соглашения полузащитника Дениса Закарии, который перешёл в лондонский клуб из «Ювентуса», сообщает 90min. По информации источника, швейцарец не входит в планы главного тренера лондонцев Грэма Поттера и может покинуть английский клуб в зимнее трансферное окно.
Напомним, Закария стал футболистом «Ювентуса» в январе 2022 года, а летом перешёл в «Челси» на правах аренды. Сам полузащитник рассказывал, что согласился на переход в стан лондонского клуба из-за желания поработать с немецким специалистом Томасом Тухелем. Тухель был главным тренером лондонского «Челси» до 7 сентября 2022 года. Руководство английского клуба уволило немецкого специалиста за плохие результаты на старте сезона.
Лучшие моменты Дениса Закарии за гладбахскую «Боруссию»:
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