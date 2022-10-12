Экс-тренер «Спартака» Ледяхов: Абаскаля в Испании мало кто знает

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал, интересуются ли в Испании делами главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в России.

«Ничего такого не читал и не слышал — ни в новостях, ни в местной прессе. Абаскаль совсем чуть-чуть поработал на родине — в молодёжной команде «Севильи», а потом уехал за границу. Парень молодой, он ещё просто не успел нигде засветиться. Поэтому здесь, в Испании, его мало кто знает. Практически никто», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Абаскаль возглавил московский «Спартак» минувшим летом. Красно-белые в 12 турах набрали 25 очков и занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.