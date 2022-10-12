Экс-тренер «Спартака» Ледяхов: Абаскаля в Испании мало кто знает
Поделиться
Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал, интересуются ли в Испании делами главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в России.
«Ничего такого не читал и не слышал — ни в новостях, ни в местной прессе. Абаскаль совсем чуть-чуть поработал на родине — в молодёжной команде «Севильи», а потом уехал за границу. Парень молодой, он ещё просто не успел нигде засветиться. Поэтому здесь, в Испании, его мало кто знает. Практически никто», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Абаскаль возглавил московский «Спартак» минувшим летом. Красно-белые в 12 турах набрали 25 очков и занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Комментарии
- 12 октября 2022
-
13:05
-
12:45
-
12:40
-
12:36
-
12:35
-
12:14
-
12:10
-
11:55
-
11:53
-
11:35
-
11:27
-
11:27
-
11:21
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:38
-
10:37
-
10:30
-
10:24
-
10:17
-
10:09
-
09:59
-
09:57
-
09:50
-
09:47
-
09:44
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
08:59
-
08:48
-
08:43
-
08:30
-
08:27
Партнерский контент