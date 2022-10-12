Ледяхов: на Кубок без Fan ID полный стадион приходит, а на чемпионат — 5-6 тысяч

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о паспорте болельщика (Fan ID).



«Как я понимаю, многие фанаты бойкотируют игры из-за Fan ID. Ещё в прошлом сезоне на тот же «Спартак» в провинции собирались полные стадионы. Сейчас об аншлагах говорить не приходится. Посмотрите, что делается в Сочи. Команда заняла второе место в РПЛ, а народу на трибунах — я был, своими глазами видел — полторы-две тысячи. Или взять Ростов. На Кубок без Fan ID у них полный стадион приходит, а на чемпионат — 5-6 тысяч. Народ просто не хочет оформлять этот «паспорт болельщика», поэтому и не идёт на футбол. В этом вся проблема.



В этом вопросе нужно найти золотую середину. Как выходить из положения? Наверное, всем заинтересованным сторонам нужно ещё раз подумать, сесть и поговорить. Всё-таки вопрос безопасности на стадионах тоже важен», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.