Женские сборные Ирландии и Швейцарии квалифицировались на ЧМ-2023

Женские сборные Ирландии и Швейцарии отобрались на чемпионат мира, который пройдёт летом 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.



Во втором раунде квалификации чемпионата мира — 2023 женская национальная команда Швейцарии обыграла сборную Уэльса в дополнительное время (2:1), а ирландская команда одержала победу в матче со сборной Шотландии (1:0).



На данный момент на предстоящий мундиаль, помимо стран-хозяек, отобрались Китай, Япония, Филиппины, Южная Корея, Вьетнам, Марокко, Нигерия, ЮАР, Замбия, Канада, Коста-Рика, Ямайка, США, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Дания, Англия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Ирландия, Испания, Швеция, Швейцария. Чемпионат мира среди женских сборных пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года.

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