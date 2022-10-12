Женская сборная Испании без 15 игроков основы обыграла США
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В товарищеском матче женская сборная Испании встречалась с национальной командой США. Игра завершилась победой испанских футболисток со счётом 2:0.
На 39-й минуте встречи счёт открыла защитница сборной Испании Лайя Кодина. На 72-й минуте нападающая Эстер Гонсалес упрочила преимущество женской национальной команды Испании в этом матче.
Примечательно, что в составе испанской сборной в этой встрече не было 15 футболисток основного состава, которые ранее потребовали отставки главного тренера команды Хорхе Вильды. Команды Испании и США продолжают подготовку к чемпионату мира, который пройдёт летом следующего года в Австралии и Новой Зеландии. Напомним, женская сборная США выиграла два последних чемпионата мира.
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